19.07.2025

Смотреть онлайн Пуэрто-Рико (Ж) - Коста-Рика 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NORCECA Champs Women: Пуэрто-Рико (Ж)Коста-Рика . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
NORCECA Champs Women
Пуэрто-Рико (Ж)
Завершен
25:12 25:10 25:7
3 : 0
19 июля 2025
Коста-Рика
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Пуэрто-Рико (Ж) со счетом 25-12
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Пуэрто-Рико (Ж) со счетом 25-10
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков

Превью матча Пуэрто-Рико (Ж) — Коста-Рика

История последних встреч

Пуэрто-Рико (Ж)
Пуэрто-Рико (Ж)
Коста-Рика
Пуэрто-Рико (Ж)
1 победа
0 побед
50%
0%
06.08.2025
Пуэрто-Рико (Ж)
Пуэрто-Рико (Ж)
-:-
Коста-Рика
Коста-Рика
Обзор
05.08.2025
Коста-Рика
Коста-Рика
0:3
Пуэрто-Рико (Ж)
Пуэрто-Рико (Ж)
Обзор
Комментарии к матчу
