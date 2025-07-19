19.07.2025
Смотреть онлайн Пуэрто-Рико (Ж) - Коста-Рика 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NORCECA Champs Women: Пуэрто-Рико (Ж) — Коста-Рика . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
NORCECA Champs Women
Завершен
25:12 25:10 25:7
3 : 0
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Пуэрто-Рико (Ж) со счетом 25-12
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Пуэрто-Рико (Ж) со счетом 25-10
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико (Ж) первая набрала 20 очков
Превью матча Пуэрто-Рико (Ж) — Коста-Рика
История последних встреч
Комментарии к матчу