Смотреть онлайн Schweriner (W) - Volleys Borken (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии. Женщины: Schweriner (W) — Volleys Borken (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Schwerin.