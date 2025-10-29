Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн TSV Flacht (W) - VfB Suhl (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии. Женщины: TSV Flacht (W)VfB Suhl (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Чемпионат Германии. Женщины
TSV Flacht (W)
Отменен
12:25 18:25 19:25
0 : 3
29 октября 2025
VfB Suhl (W)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда VfB Suhl (W) со счетом 12-25
Сет 2. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда VfB Suhl (W) со счетом 18-25
Сет 3. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча TSV Flacht (W) — VfB Suhl (W)

История последних встреч

TSV Flacht (W)
TSV Flacht (W)
VfB Suhl (W)
TSV Flacht (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
08.11.2025
VfB Suhl (W)
VfB Suhl (W)
3:0
TSV Flacht (W)
TSV Flacht (W)
Обзор
Игры 4 тур
29.10
ETV Hamburg (W) ETV Hamburg (W) Aachen (W) Aachen (W)
1
3
15
25
12
25
25
22
15
25
Завершен
29.10
TSV Flacht (W) TSV Flacht (W) VfB Suhl (W) VfB Suhl (W)
0
3
12
25
18
25
19
25
Отменен
29.10
Stuttgart (W) Stuttgart (W) Dresdner (W) Dresdner (W)
3
0
25
15
25
18
25
21
Завершен
29.10
Schweriner (W) Schweriner (W) Volleys Borken (W) Volleys Borken (W)
3
0
25
15
25
23
24
17
Завершен
28.10
Wiesbaden (W) Wiesbaden (W) Erfurt (W) Erfurt (W)
3
2
25
22
25
22
18
25
11
25
15
13
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
Dplus KIA Dplus KIA
G2 Esports G2 Esports
10 Ноября
23:30
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
FaZe FaZe
Team BDS Team BDS
10 Ноября
23:30
ENTERPRISE ENTERPRISE
FURIA FURIA
10 Ноября
23:30
ALLINNERS ALLINNERS
Nemiga Nemiga
10 Ноября
21:00
Челмсфорд Челмсфорд
Хорнчерч Хорнчерч
10 Ноября
22:45
Runa Team Runa Team
Royal Jelly Royal Jelly
10 Ноября
22:00
Янник Синнер Янник Синнер
Феликс Огер Алиассим Феликс Огер Алиассим
10 Ноября
22:30