29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии. Женщины: TSV Flacht (W) — VfB Suhl (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Чемпионат Германии. Женщины
Отменен
12:25 18:25 19:25
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда VfB Suhl (W) со счетом 12-25
Сет 2. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда VfB Suhl (W) со счетом 18-25
Сет 3. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда VfB Suhl (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча TSV Flacht (W) — VfB Suhl (W)
История последних встреч
TSV Flacht (W)
VfB Suhl (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
08.11.2025
VfB Suhl (W)
3:0
TSV Flacht (W)
