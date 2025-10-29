29.10.2025
Смотреть онлайн ETV Hamburg (W) - Aachen (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии. Женщины: ETV Hamburg (W) — Aachen (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Чемпионат Германии. Женщины
Завершен
15:25 12:25 25:22 15:25
1 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Aachen (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Aachen (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Aachen (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Aachen (W) со счетом 15-25
Сет 2. Команда Aachen (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Aachen (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Aachen (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Aachen (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Aachen (W) со счетом 12-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда ETV Hamburg (W) со счетом 25-22
Тайм-аут
Сет 4. Команда Aachen (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Aachen (W) первая набрала 20 очков
Превью матча ETV Hamburg (W) — Aachen (W)
Комментарии к матчу