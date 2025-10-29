Смотреть онлайн Stuttgart (W) - Dresdner (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии. Женщины: Stuttgart (W) — Dresdner (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Scharrena Stuttgart.
25:15 25:18 25:21
Превью матча Stuttgart (W) — Dresdner (W)
Команда Stuttgart (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Dresdner (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.