29.10.2025

Смотреть онлайн Stuttgart (W) - Dresdner (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии. Женщины: Stuttgart (W)Dresdner (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Scharrena Stuttgart.

МСК, 4 тур, Стадион: Scharrena Stuttgart
Чемпионат Германии. Женщины
Stuttgart (W)
Завершен
25:15 25:18 25:21
3 : 0
29 октября 2025
Dresdner (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Dresdner (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Stuttgart (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Stuttgart (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Stuttgart (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Stuttgart (W) со счетом 25-15
Сет 2. Команда Stuttgart (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Stuttgart (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Stuttgart (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Stuttgart (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Stuttgart (W) со счетом 25-18
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dresdner (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Dresdner (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Dresdner (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Stuttgart (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Stuttgart (W) — Dresdner (W)

Команда Stuttgart (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Dresdner (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.

Игры 4 тур
29.10
ETV Hamburg (W) ETV Hamburg (W) Aachen (W) Aachen (W)
1
3
15
25
12
25
25
22
15
25
Завершен
29.10
TSV Flacht (W) TSV Flacht (W) VfB Suhl (W) VfB Suhl (W)
0
3
12
25
18
25
19
25
Отменен
29.10
Stuttgart (W) Stuttgart (W) Dresdner (W) Dresdner (W)
3
0
25
15
25
18
25
21
Завершен
29.10
Schweriner (W) Schweriner (W) Volleys Borken (W) Volleys Borken (W)
3
0
25
15
25
23
24
17
Завершен
28.10
Wiesbaden (W) Wiesbaden (W) Erfurt (W) Erfurt (W)
3
2
25
22
25
22
18
25
11
25
15
13
Завершен
