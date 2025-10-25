25.10.2025
Смотреть онлайн Activia VB (W) - VV Utrecht (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эредивизи - Женщины: Activia VB (W) — VV Utrecht (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Нидерланды - Эредивизи - Женщины
Завершен
25:17 25:16 20:25 18:25 9:15
2 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Activia VB (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Activia VB (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Activia VB (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Activia VB (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Activia VB (W) со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 2. Команда Activia VB (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Activia VB (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Activia VB (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Activia VB (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Activia VB (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда Activia VB (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Activia VB (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда VV Utrecht (W) со счетом 20-25
Сет 4. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда VV Utrecht (W) со счетом 18-25
Сет 5. Команда Activia VB (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 15 очков
Превью матча Activia VB (W) — VV Utrecht (W)
