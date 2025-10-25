Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Activia VB (W) - VV Utrecht (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эредивизи - Женщины: Activia VB (W)VV Utrecht (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Нидерланды - Эредивизи - Женщины
Activia VB (W)
Завершен
25:17 25:16 20:25 18:25 9:15
2 : 3
25 октября 2025
VV Utrecht (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Activia VB (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Activia VB (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Activia VB (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Activia VB (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Activia VB (W) со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 2. Команда Activia VB (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Activia VB (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Activia VB (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Activia VB (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Activia VB (W) со счетом 25-16
Сет 3. Команда Activia VB (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Activia VB (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда VV Utrecht (W) со счетом 20-25
Сет 4. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда VV Utrecht (W) со счетом 18-25
Сет 5. Команда Activia VB (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда VV Utrecht (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Activia VB (W) — VV Utrecht (W)

Игры 3 тур
26.10
Peelpush Meijel (W) Peelpush Meijel (W) Dynamo Apeldoorn (W) Dynamo Apeldoorn (W)
3
1
15
25
25
23
25
23
25
18
Завершен
25.10
VC Sneek (W) VC Sneek (W) Apollo 8 (W) Apollo 8 (W)
1
3
15
25
25
15
23
25
23
25
Завершен
25.10
Activia VB (W) Activia VB (W) VV Utrecht (W) VV Utrecht (W)
2
3
25
17
25
16
20
25
18
25
9
15
Завершен
25.10
Sudosa-Desto (W) Sudosa-Desto (W) Sliedrecht (W) Sliedrecht (W)
0
3
21
25
20
25
16
25
Завершен
