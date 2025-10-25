Смотреть онлайн Sudosa-Desto (W) - Sliedrecht (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эредивизи - Женщины: Sudosa-Desto (W) — Sliedrecht (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sporthal Olympus.
21:25 20:25 16:25
Превью матча Sudosa-Desto (W) — Sliedrecht (W)
Команда Sudosa-Desto (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Sliedrecht (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.