25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эредивизи - Женщины: VC Sneek (W) — Apollo 8 (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sneker Sporthal.
МСК, 3 тур, Стадион: Sneker Sporthal
Нидерланды - Эредивизи - Женщины
Завершен
15:25 25:15 23:25 23:25
1 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Apollo 8 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Apollo 8 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Apollo 8 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Apollo 8 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Apollo 8 (W) со счетом 15-25
Сет 2. Команда Apollo 8 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VC Sneek (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VC Sneek (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда VC Sneek (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда VC Sneek (W) со счетом 25-15
Сет 3. Команда VC Sneek (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда VC Sneek (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда VC Sneek (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда VC Sneek (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Apollo 8 (W) со счетом 23-25
Сет 4. Команда VC Sneek (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Apollo 8 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Apollo 8 (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Apollo 8 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
