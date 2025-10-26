Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Peelpush Meijel (W) - Dynamo Apeldoorn (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эредивизи - Женщины: Peelpush Meijel (W)Dynamo Apeldoorn (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе De Körref.

МСК, 3 тур, Стадион: De Körref
Нидерланды - Эредивизи - Женщины
Peelpush Meijel (W)
Завершен
15:25 25:23 25:23 25:18
3 : 1
26 октября 2025
Dynamo Apeldoorn (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Dynamo Apeldoorn (W) со счетом 15-25
Сет 2. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Peelpush Meijel (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Peelpush Meijel (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Peelpush Meijel (W) — Dynamo Apeldoorn (W)

Игры 3 тур
26.10
Peelpush Meijel (W) Peelpush Meijel (W) Dynamo Apeldoorn (W) Dynamo Apeldoorn (W)
3
1
15
25
25
23
25
23
25
18
Завершен
25.10
VC Sneek (W) VC Sneek (W) Apollo 8 (W) Apollo 8 (W)
1
3
15
25
25
15
23
25
23
25
Завершен
25.10
Activia VB (W) Activia VB (W) VV Utrecht (W) VV Utrecht (W)
2
3
25
17
25
16
20
25
18
25
9
15
Завершен
25.10
Sudosa-Desto (W) Sudosa-Desto (W) Sliedrecht (W) Sliedrecht (W)
0
3
21
25
20
25
16
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30