26.10.2025
Смотреть онлайн Peelpush Meijel (W) - Dynamo Apeldoorn (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эредивизи - Женщины: Peelpush Meijel (W) — Dynamo Apeldoorn (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе De Körref.
МСК, 3 тур, Стадион: De Körref
Нидерланды - Эредивизи - Женщины
Завершен
15:25 25:23 25:23 25:18
3 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Dynamo Apeldoorn (W) со счетом 15-25
Сет 2. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Peelpush Meijel (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Peelpush Meijel (W) со счетом 25-23
Сет 4. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Dynamo Apeldoorn (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Peelpush Meijel (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
