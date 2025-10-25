Смотреть онлайн Kanti Schaffhausen (W) - SM Aesch Pfeffingen (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии. NLA. Женщины: Kanti Schaffhausen (W) — SM Aesch Pfeffingen (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе BBC Arena.
25:13 25:21 25:12
Превью матча Kanti Schaffhausen (W) — SM Aesch Pfeffingen (W)
Команда Kanti Schaffhausen (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда SM Aesch Pfeffingen (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.