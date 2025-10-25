Смотреть онлайн Volley Toggenburg (W) - Neuchatel UC (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии. NLA. Женщины: Volley Toggenburg (W) — Neuchatel UC (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Rietstein.
14:25 15:25 16:25
Превью матча Volley Toggenburg (W) — Neuchatel UC (W)
Команда Volley Toggenburg (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Neuchatel UC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.