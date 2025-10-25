Превью матча Volley Toggenburg (W) — Neuchatel UC (W)

Команда Volley Toggenburg (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Neuchatel UC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.