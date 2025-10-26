Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн VBC Cheseaux (W) - TSV Dudingen (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияЧемпионат Швейцарии. NLA. Женщины: VBC Cheseaux (W)TSV Dudingen (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Salle de Sport Derriere la Ville.

МСК, 3 тур, Стадион: Salle de Sport Derriere la Ville
Чемпионат Швейцарии. NLA. Женщины
VBC Cheseaux (W)
Завершен
12:25 25:21 25:20 23:25 15:13
3 : 2
26 октября 2025
TSV Dudingen (W)
Смотреть онлайн
Превью матча VBC Cheseaux (W) — TSV Dudingen (W)

Игры 3 тур
26.10
VBC Cheseaux (W) VBC Cheseaux (W) TSV Dudingen (W) TSV Dudingen (W)
3
2
12
25
25
21
25
20
23
25
15
13
Завершен
25.10
Geneve Volley (W) Geneve Volley (W) Franches Montagnes (W) Franches Montagnes (W)
3
1
25
19
25
21
22
25
25
19
Завершен
25.10
Volley Toggenburg (W) Volley Toggenburg (W) Neuchatel UC (W) Neuchatel UC (W)
0
3
14
25
15
25
16
25
Завершен
25.10
Kanti Schaffhausen (W) Kanti Schaffhausen (W) SM Aesch Pfeffingen (W) SM Aesch Pfeffingen (W)
3
0
25
13
25
21
25
12
Завершен
25.10
NLZ Volleyball Academy (W) NLZ Volleyball Academy (W) Lugano (W) Lugano (W)
0
3
11
25
22
25
10
25
Завершен
