Смотреть онлайн NLZ Volleyball Academy (W) - Lugano (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Чемпионат Швейцарии. NLA. Женщины: NLZ Volleyball Academy (W) — Lugano (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .