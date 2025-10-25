Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Слидрехт - ССС Барневелд 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эредивизи: СлидрехтССС Барневелд, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sporthal de Basis.

МСК, 1 тур, Стадион: Sporthal de Basis
Нидерланды - Эредивизи
Слидрехт
Завершен
20:25 25:21 25:17 22:25 15:10
3 : 2
25 октября 2025
ССС Барневелд
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ССС Барневелд первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ССС Барневелд первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ССС Барневелд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ССС Барневелд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ССС Барневелд со счетом 20-25
Сет 2. Команда Слидрехт Sport первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Слидрехт Sport первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Слидрехт Sport первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Слидрехт Sport первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Слидрехт Sport со счетом 25-21
Сет 3. Команда ССС Барневелд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда ССС Барневелд первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Слидрехт Sport первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Слидрехт Sport первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Слидрехт Sport со счетом 25-17
Сет 4. Команда ССС Барневелд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ССС Барневелд первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда ССС Барневелд первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда ССС Барневелд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда ССС Барневелд со счетом 22-25
Сет 5. Команда Слидрехт Sport первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Слидрехт Sport первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Слидрехт Sport первая набрала 15 очков

Превью матча Слидрехт — ССС Барневелд

Игры 1 тур
26.10
Нумидия Лимбург Нумидия Лимбург Прима Донна Каас Хузен Прима Донна Каас Хузен
2
3
25
23
18
25
25
19
24
26
17
19
Завершен
26.10
Дутинхем Дутинхем Lycurgus Lycurgus
3
1
25
21
25
18
21
25
25
20
Завершен
25.10
Слидрехт Слидрехт ССС Барневелд ССС Барневелд
3
2
20
25
25
21
25
17
22
25
15
10
Завершен
24.10
Зевенхейзен Зевенхейзен Динамо Апелдорн Динамо Апелдорн
1
3
25
21
22
25
15
25
17
25
Завершен
Комментарии к матчу
