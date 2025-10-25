25.10.2025
Смотреть онлайн Слидрехт - ССС Барневелд 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эредивизи: Слидрехт — ССС Барневелд, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sporthal de Basis.
МСК, 1 тур, Стадион: Sporthal de Basis
Нидерланды - Эредивизи
Завершен
20:25 25:21 25:17 22:25 15:10
20:25 25:21 25:17 22:25 15:10
3 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ССС Барневелд первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ССС Барневелд первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ССС Барневелд первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ССС Барневелд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда ССС Барневелд со счетом 20-25
Сет 2. Команда Слидрехт Sport первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Слидрехт Sport первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Слидрехт Sport первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Слидрехт Sport первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Слидрехт Sport со счетом 25-21
Сет 3. Команда ССС Барневелд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда ССС Барневелд первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Слидрехт Sport первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Слидрехт Sport первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Слидрехт Sport со счетом 25-17
Сет 4. Команда ССС Барневелд первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда ССС Барневелд первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда ССС Барневелд первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда ССС Барневелд первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда ССС Барневелд со счетом 22-25
Сет 5. Команда Слидрехт Sport первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Слидрехт Sport первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Слидрехт Sport первая набрала 15 очков
Превью матча Слидрехт — ССС Барневелд
Комментарии к матчу