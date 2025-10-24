24.10.2025
Смотреть онлайн Зевенхейзен - Динамо Апелдорн 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эредивизи: Зевенхейзен — Динамо Апелдорн, 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dorpshuis Swanla.
МСК, 1 тур, Стадион: Dorpshuis Swanla
Нидерланды - Эредивизи
Завершен
25:21 22:25 15:25 17:25
1 : 3
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ZVH Volleybal первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ZVH Volleybal первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ZVH Volleybal первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ZVH Volleybal первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ZVH Volleybal со счетом 25-21
Сет 2. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Динамо Апелдорн со счетом 22-25
Сет 3. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Динамо Апелдорн со счетом 15-25
Тайм-аут
Сет 4. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Динамо Апелдорн первая набрала 20 очков
