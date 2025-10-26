Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Нумидия Лимбург - Прима Донна Каас Хузен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эредивизи: Нумидия ЛимбургПрима Донна Каас Хузен, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportzaal Linne.

МСК, 1 тур, Стадион: Sportzaal Linne
Нидерланды - Эредивизи
Нумидия Лимбург
Завершен
25:23 18:25 25:19 24:26 17:19
2 : 3
26 октября 2025
Прима Донна Каас Хузен
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1 выиграла команда Нумидия Лимбург со счетом 25-23
Сет 2. Команда VV Huizen первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VV Huizen первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VV Huizen первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VV Huizen первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда VV Huizen со счетом 18-25
Сет 3. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Нумидия Лимбург со счетом 25-19
Сет 4. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда VV Huizen первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда VV Huizen первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда VV Huizen первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда VV Huizen со счетом 24-26
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 15 очков
Тайм-аут

Превью матча Нумидия Лимбург — Прима Донна Каас Хузен

Игры 1 тур
26.10
Нумидия Лимбург Нумидия Лимбург Прима Донна Каас Хузен Прима Донна Каас Хузен
2
3
25
23
18
25
25
19
24
26
17
19
Завершен
26.10
Дутинхем Дутинхем Lycurgus Lycurgus
3
1
25
21
25
18
21
25
25
20
Завершен
25.10
Слидрехт Слидрехт ССС Барневелд ССС Барневелд
3
2
20
25
25
21
25
17
22
25
15
10
Завершен
24.10
Зевенхейзен Зевенхейзен Динамо Апелдорн Динамо Апелдорн
1
3
25
21
22
25
15
25
17
25
Завершен
Комментарии к матчу
