26.10.2025
МСК, 1 тур, Стадион: Sportzaal Linne
Нидерланды - Эредивизи
Завершен
25:23 18:25 25:19 24:26 17:19
2 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1 выиграла команда Нумидия Лимбург со счетом 25-23
Сет 2. Команда VV Huizen первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VV Huizen первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VV Huizen первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VV Huizen первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда VV Huizen со счетом 18-25
Сет 3. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Нумидия Лимбург со счетом 25-19
Сет 4. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда VV Huizen первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда VV Huizen первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда VV Huizen первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда VV Huizen со счетом 24-26
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Нумидия Лимбург первая набрала 15 очков
Тайм-аут
