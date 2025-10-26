Смотреть онлайн Дутинхем - Lycurgus 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эредивизи: Дутинхем — Lycurgus, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Saza Topsporthal Achterhoek.
Превью матча Дутинхем — Lycurgus
Команда Дутинхем в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Lycurgus, в том матче победу одержали гостьи.