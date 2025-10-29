29.10.2025
Смотреть онлайн Аксис Шэнкс Гуйбертин - Topv. Antwerpen 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Чемпионат Бельгии: Аксис Шэнкс Гуйбертин — Topv. Antwerpen, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Centre Sportif Jean Moisse.
МСК, 3 тур, Стадион: Centre Sportif Jean Moisse
Чемпионат Бельгии
Завершен
21:25 17:25 26:28
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Antwerp первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Antwerp со счетом 21-25
Сет 2. Команда Antwerp первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Antwerp первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Antwerp первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Antwerp первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Antwerp со счетом 17-25
Сет 3. Команда Аксис Шэнкс Гуйбертин первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Antwerp первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Аксис Шэнкс Гуйбертин первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Antwerp первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
