29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Чемпионат Бельгии: Каруур Гент — Менен, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе EDUGO Arena.
МСК, 3 тур, Стадион: EDUGO Arena
0 : 3
29 октября 2025
Тайм-аут
Сет 1. Команда Menen первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Menen первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Menen первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Menen первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Menen со счетом 18-25
Сет 2. Команда Menen первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Menen первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Menen первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Menen первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Menen со счетом 20-25
Сет 3. Команда Menen первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Menen первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Menen первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Menen первая набрала 20 очков
