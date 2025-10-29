29.10.2025
Смотреть онлайн Маасейк - Линдеман Альст 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Чемпионат Бельгии: Маасейк — Линдеман Альст, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lotto Dome.
МСК, 3 тур, Стадион: Lotto Dome
Чемпионат Бельгии
Завершен
18:25 19:25 14:25
0 : 3
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Maaseik первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Maaseik первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Maaseik первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Линдеман Альст первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Линдеман Альст со счетом 18-25
Сет 2. Команда Maaseik первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Maaseik первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Maaseik первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Линдеман Альст первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Линдеман Альст со счетом 19-25
Сет 3. Команда Линдеман Альст первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Линдеман Альст первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Линдеман Альст первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Линдеман Альст первая набрала 20 очков
Превью матча Маасейк — Линдеман Альст
Комментарии к матчу