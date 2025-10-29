Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Кнак Руселаре - Авок Ахел 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БельгияЧемпионат Бельгии: Кнак РуселареАвок Ахел, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sporthal Schiervelde.

МСК, 3 тур, Стадион: Sporthal Schiervelde
Чемпионат Бельгии
Кнак Руселаре
Завершен
25:20 25:15 25:17
3 : 0
29 октября 2025
Авок Ахел
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Кнак Руселаре первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кнак Руселаре первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Кнак Руселаре первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Кнак Руселаре первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Кнак Руселаре со счетом 25-20
Сет 2. Команда Кнак Руселаре первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Кнак Руселаре первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Кнак Руселаре первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Кнак Руселаре первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Кнак Руселаре со счетом 25-15
Сет 3. Команда Кнак Руселаре первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Кнак Руселаре первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Кнак Руселаре первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Кнак Руселаре первая набрала 20 очков

Превью матча Кнак Руселаре — Авок Ахел

Команда Кнак Руселаре в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Авок Ахел, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

Игры 3 тур
29.10
Аксис Шэнкс Гуйбертин Аксис Шэнкс Гуйбертин Topv. Antwerpen Topv. Antwerpen
0
3
21
25
17
25
26
28
Завершен
29.10
Маасейк Маасейк Линдеман Альст Линдеман Альст
0
3
18
25
19
25
14
25
Завершен
29.10
Кнак Руселаре Кнак Руселаре Авок Ахел Авок Ахел
3
0
25
20
25
15
25
17
Завершен
29.10
Каруур Гент Каруур Гент Менен Менен
0
3
18
25
20
25
18
25
Завершен
29.10
Хаасроде Левен Хаасроде Левен ВБК Варемме ВБК Варемме
3
0
25
19
25
21
25
17
Завершен
