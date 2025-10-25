Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ТСВ Фольксбанк Хартберг - СГ ВКА Амштеттен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 1.Bundesliga: ТСВ Фольксбанк ХартбергСГ ВКА Амштеттен, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ressavar-Volksschule.

МСК, 4 тур, Стадион: Ressavar-Volksschule
Austria 1.Bundesliga
ТСВ Фольксбанк Хартберг
Завершен
17:25 25:17 25:22 25:21
3 : 1
25 октября 2025
СГ ВКА Амштеттен
Превью матча ТСВ Фольксбанк Хартберг — СГ ВКА Амштеттен

Команда ТСВ Фольксбанк Хартберг в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда СГ ВКА Амштеттен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 4 тур
26.10
Грац Грац СК Айх/Доб СК Айх/Доб
0
3
17
25
18
25
23
25
Завершен
26.10
Спортюнион Ст.Пёлтен Спортюнион Ст.Пёлтен Рид Рид
1
3
16
25
25
21
16
25
23
25
Завершен
25.10
ТСВ Фольксбанк Хартберг ТСВ Фольксбанк Хартберг СГ ВКА Амштеттен СГ ВКА Амштеттен
3
1
17
25
25
17
25
22
25
21
Завершен
25.10
СГ Райфайзен Вальдфиртель СГ Райфайзен Вальдфиртель ВБК Клагенфурт ВБК Клагенфурт
3
0
25
14
26
24
25
17
Завершен
