Смотреть онлайн ТСВ Фольксбанк Хартберг - СГ ВКА Амштеттен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga: ТСВ Фольксбанк Хартберг — СГ ВКА Амштеттен, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ressavar-Volksschule.