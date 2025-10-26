26.10.2025
Смотреть онлайн Грац - СК Айх/Доб 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga: Грац — СК Айх/Доб, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:35 по московскому времени и пройдет на стадионе Unionhalle Graz.
МСК, 4 тур, Стадион: Unionhalle Graz
Austria 1.Bundesliga
Завершен
17:25 18:25 23:25
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда СК Айх/Доб первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда СК Айх/Доб первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда СК Айх/Доб первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда СК Айх/Доб первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда СК Айх/Доб со счетом 17-25
Сет 2. Команда СК Айх/Доб первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда СК Айх/Доб первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда СК Айх/Доб первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда СК Айх/Доб первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда СК Айх/Доб со счетом 18-25
Сет 3. Команда Грац первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Грац первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда СК Айх/Доб первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда СК Айх/Доб первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
