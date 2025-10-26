Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Спортюнион Ст.Пёлтен - Рид 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 1.Bundesliga: Спортюнион Ст.ПёлтенРид, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Austria 1.Bundesliga
Спортюнион Ст.Пёлтен
Завершен
16:25 25:21 16:25 23:25
1 : 3
26 октября 2025
Рид
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Рид первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Рид первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Рид первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Рид первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Рид со счетом 16-25
Сет 2. Команда Рид первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Рид первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Рид первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Sportunion St Polten первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Sportunion St Polten со счетом 25-21
Сет 3. Команда Sportunion St Polten первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Рид первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Рид первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Рид первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Рид со счетом 16-25
Сет 4. Команда Sportunion St Polten первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Sportunion St Polten первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Sportunion St Polten первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Рид первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев

Превью матча Спортюнион Ст.Пёлтен — Рид

Команда Спортюнион Ст.Пёлтен в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Рид, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Игры 4 тур
26.10
Грац Грац СК Айх/Доб СК Айх/Доб
0
3
17
25
18
25
23
25
Завершен
26.10
Спортюнион Ст.Пёлтен Спортюнион Ст.Пёлтен Рид Рид
1
3
16
25
25
21
16
25
23
25
Завершен
25.10
ТСВ Фольксбанк Хартберг ТСВ Фольксбанк Хартберг СГ ВКА Амштеттен СГ ВКА Амштеттен
3
1
17
25
25
17
25
22
25
21
Завершен
25.10
СГ Райфайзен Вальдфиртель СГ Райфайзен Вальдфиртель ВБК Клагенфурт ВБК Клагенфурт
3
0
25
14
26
24
25
17
Завершен
Комментарии к матчу
