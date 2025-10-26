Смотреть онлайн Спортюнион Ст.Пёлтен - Рид 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga: Спортюнион Ст.Пёлтен — Рид, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
16:25 25:21 16:25 23:25
Превью матча Спортюнион Ст.Пёлтен — Рид
Команда Спортюнион Ст.Пёлтен в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Рид, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.