25.10.2025
Смотреть онлайн СГ Райфайзен Вальдфиртель - ВБК Клагенфурт 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga: СГ Райфайзен Вальдфиртель — ВБК Клагенфурт, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hallenbad.
МСК, 4 тур, Стадион: Hallenbad
Austria 1.Bundesliga
Завершен
25:14 26:24 25:17
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда СГ Райфайзен Вальдфиртель со счетом 25-14
Сет 2. Команда ВБК Клагенфурт первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда ВБК Клагенфурт первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ВБК Клагенфурт первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда СГ Райфайзен Вальдфиртель со счетом 26-24
Сет 3. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда СГ Райфайзен Вальдфиртель первая набрала 20 очков
