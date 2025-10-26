Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Clement Lemire - Boruch Skierkier 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Clement LemireBoruch Skierkier, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 01.

МСК, Финал, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 01
UTR Pro Knoxville
Clement Lemire
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
26 октября 2025
Boruch Skierkier
Игры Финал
26.10
Сербия Алекса Чирич Беларусь Александр Калинин
2
0
6
4
6
3
Завершен
26.10
Польша Piotr Siekanowicz США Этан Муза
0
2
0
6
1
6
Завершен
26.10
США Хосе Гарсия Бразилия Николас Оливейра
2
0
7
5
6
1
Завершен
26.10
Франция Clement Lemire Аргентина Boruch Skierkier
2
0
6
4
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
