26.10.2025

Смотреть онлайн Алекса Чирич - Александр Калинин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Алекса ЧиричАлександр Калинин, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 01.

МСК, Финал, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 01
UTR Pro Knoxville
Алекса Чирич
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
26 октября 2025
Александр Калинин
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

История последних встреч

Алекса Чирич
Алекса Чирич
Александр Калинин
Алекса Чирич
1 победа
0 побед
100%
0%
23.05.2025
Алекса Чирич
Алекса Чирич
2:0
Александр Калинин
Александр Калинин
Обзор

Статистика матча

Эйсы
4
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
70%
51%
Реализация брейк - пойнтов
55%
75%
Игры Финал
26.10
Сербия Алекса Чирич Беларусь Александр Калинин
2
0
6
4
6
3
Завершен
26.10
Польша Piotr Siekanowicz США Этан Муза
0
2
0
6
1
6
Завершен
26.10
США Хосе Гарсия Бразилия Николас Оливейра
2
0
7
5
6
1
Завершен
26.10
Франция Clement Lemire Аргентина Boruch Skierkier
2
0
6
4
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
