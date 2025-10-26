26.10.2025
Смотреть онлайн Алекса Чирич - Александр Калинин 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Алекса Чирич — Александр Калинин, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 01.
МСК, Финал, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 01
UTR Pro Knoxville
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Александр Калинин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Алекса Чирич
Александр Калинин
1 победа
0 побед
100%
0%
23.05.2025
Алекса Чирич
2:0
Александр Калинин
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
70%
51%
Реализация брейк - пойнтов
55%
75%
Комментарии к матчу