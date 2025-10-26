26.10.2025
Смотреть онлайн Piotr Siekanowicz - Этан Муза 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Piotr Siekanowicz — Этан Муза, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:50 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.
МСК, Финал, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville
Завершен
(0:6, 1:6)
(0:6, 1:6)
0 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Этан Муза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Piotr Siekanowicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Этан Муза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Этан Муза - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
26%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
Комментарии к матчу