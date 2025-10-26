26.10.2025
Смотреть онлайн Хосе Гарсия - Николас Оливейра 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Хосе Гарсия — Николас Оливейра, Финал . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 03.
МСК, Финал, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 03
UTR Pro Knoxville
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Николас Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Николас Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Хосе Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хосе Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Хосе Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
83%
55%
Реализация брейк - пойнтов
44%
25%
