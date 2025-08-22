22.08.2025
Смотреть онлайн Joshua Ward - Alex Blanchar Salva 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Joshua Ward — Alex Blanchar Salva, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 04.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 04
UTR Pro Budapest
Отказ
(Победитель: Alex Blanchar Salva)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Joshua Ward - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Alex Blanchar Salva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Alex Blanchar Salva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Alex Blanchar Salva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Alex Blanchar Salva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
58%
80%
Реализация брейк - пойнтов
20%
38%
