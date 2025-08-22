22.08.2025
Смотреть онлайн Лаутаро Агустин Корти - Zeteny Paragi 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Лаутаро Агустин Корти — Zeteny Paragi, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 03
UTR Pro Budapest
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Zeteny Paragi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Zeteny Paragi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Zeteny Paragi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Zeteny Paragi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Zeteny Paragi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Zeteny Paragi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Zeteny Paragi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Zeteny Paragi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Zeteny Paragi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Zeteny Paragi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Zeteny Paragi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Zeteny Paragi - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
52%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
31%
