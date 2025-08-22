22.08.2025
Смотреть онлайн Гергей Мадараш - David Kovarik 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Гергей Мадараш — David Kovarik, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 03
UTR Pro Budapest
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - David Kovarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
69%
51%
Реализация брейк - пойнтов
27%
20%
