Текстовая трансляция

Гейм 1 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - David Kovarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Гергей Мадараш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Гергей Мадараш - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Гергей Мадараш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40