Смотреть онлайн Edouard Aubert - Ботонд Кисантал 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Edouard Aubert — Ботонд Кисантал, 1/2 финала . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 10:10 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 05
UTR Pro Budapest
Отказ
(Победитель: Ботонд Кисантал)
0 : 1
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ботонд Кисантал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ботонд Кисантал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ботонд Кисантал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ботонд Кисантал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ботонд Кисантал - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
22%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
