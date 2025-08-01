Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Елена Рыбакина - Жаклин Адина Кристиан 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаWTA Монреаль: Елена РыбакинаЖаклин Адина Кристиан, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Монреаль
Елена Рыбакина
Завершен
(6:0, 7:6)
2 : 0
01 августа 2025
Жаклин Адина Кристиан
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

История последних встреч

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
Жаклин Адина Кристиан
Елена Рыбакина
1 победа
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Жаклин Адина Кристиан
Жаклин Адина Кристиан
0:2
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина
Обзор

Статистика матча

Эйсы
8
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
89%
67%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
СКА СКА
30 Января
19:30
Локомотив Локомотив
Лада Лада
30 Января
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Северсталь Северсталь
30 Января
19:30
Челны Челны
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
30 Января
19:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
30 Января
19:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес Алавес
30 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Рязань ХК Рязань
30 Января
18:30
Лацио Лацио
Дженоа Дженоа
30 Января
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
BC Dubai BC Dubai
30 Января
22:00
Таппара Таппара
Сайпа Сайпа
30 Января
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA