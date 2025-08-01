01.08.2025
Смотреть онлайн Елена Рыбакина - Жаклин Адина Кристиан 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Елена Рыбакина — Жаклин Адина Кристиан, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Монреаль
Завершен
(6:0, 7:6)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Jaqueline Cristian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Елена Рыбакина
Жаклин Адина Кристиан
1 победа
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Жаклин Адина Кристиан
0:2
Елена Рыбакина
Статистика матча
Эйсы
8
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
89%
67%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
