01.08.2025

Смотреть онлайн Даяна Ястремская - Эмма Наварро 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаWTA Монреаль: Даяна ЯстремскаяЭмма Наварро, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Court Rogers.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court Rogers
WTA Монреаль
Даяна Ястремская
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
01 августа 2025
Эмма Наварро
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Наварро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Эмма Наварро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Даяна Ястремская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эмма Наварро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эмма Наварро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Эмма Наварро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Даяна Ястремская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эмма Наварро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Эмма Наварро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Эмма Наварро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Эмма Наварро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Даяна Ястремская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Даяна Ястремская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
71%
52%
Реализация брейк - пойнтов
56%
25%
