01.08.2025

Смотреть онлайн Виктория Мбоко - Мари Бузкова 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаWTA Монреаль: Виктория МбокоМари Бузкова, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court Central
WTA Монреаль
Виктория Мбоко
Завершен
(1:6, 6:3, 6:0)
2 : 1
01 августа 2025
Мари Бузкова
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мари Бузкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мари Бузкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
5
1
Двойные ошибки
10
4
Выигрыш первой подачи
61%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу
