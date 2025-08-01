Смотреть онлайн Джессика Бузас Манейро - Аои Ито 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Джессика Бузас Манейро — Аои Ито, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Rogers.