01.08.2025
Смотреть онлайн Джессика Бузас Манейро - Аои Ито 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Джессика Бузас Манейро — Аои Ито, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Rogers.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court Rogers
WTA Монреаль
Завершен
(4:6, 7:5, 6:3)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Аои Ито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аои Ито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Аои Ито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Аои Ито - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Аои Ито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Аои Ито - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
68%
59%
Реализация брейк - пойнтов
75%
36%
Комментарии к матчу