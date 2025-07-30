30.07.2025
Смотреть онлайн Елена Рыбакина - Хайли Батист 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Елена Рыбакина — Хайли Батист, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Rogers.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court Rogers
WTA Монреаль
Завершен
(6:4, 6:3)
(6:4, 6:3)
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хайли Батист - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Елена Рыбакина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Елена Рыбакина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Елена Рыбакина - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
11
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
84%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу