Смотреть онлайн Екатерина Александрова - Линь Чжу 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Екатерина Александрова — Линь Чжу, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.