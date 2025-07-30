30.07.2025
Смотреть онлайн Екатерина Александрова - Линь Чжу 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Екатерина Александрова — Линь Чжу, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 5
WTA Монреаль
Завершен
(6:1, 2:6, 4:6)
(6:1, 2:6, 4:6)
1 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Линь Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Екатерина Александрова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Линь Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Линь Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Линь Чжу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Линь Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Линь Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Линь Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Екатерина Александрова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Линь Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Линь Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Линь Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Линь Чжу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Линь Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Линь Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
8
4
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
63%
64%
Реализация брейк - пойнтов
44%
38%
Комментарии к матчу