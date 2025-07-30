30.07.2025
Смотреть онлайн Сюзан Ламенс - Беатрис Хаддад Майя 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Сюзан Ламенс — Беатрис Хаддад Майя, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени и пройдет на корте Court Rogers.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court Rogers
WTA Монреаль
Завершен
(6:2, 1:6, 6:3)
(6:2, 1:6, 6:3)
2 : 1
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сюзан Ламенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сюзан Ламенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Беатрис Хаддад Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Беатрис Хаддад Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Беатрис Хаддад Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Сюзан Ламенс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Сюзан Ламенс - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
78%
69%
Реализация брейк - пойнтов
25%
40%
