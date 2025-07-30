Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Коко Гауфф - Даниелле Росе Коллинс 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаWTA Монреаль: Коко ГауффДаниелле Росе Коллинс, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.

МСК, 1/32 финала, Корт: Court Central
WTA Монреаль
Коко Гауфф
Завершен
(7:5, 4:6, 7:6)
2 : 1
30 июля 2025
Даниелле Росе Коллинс
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Коко Гауфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Коко Гауфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Danielle Collins - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Danielle Collins - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Коко Гауфф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Коко Гауфф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Danielle Collins - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Danielle Collins - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Коко Гауфф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Danielle Collins - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Коко Гауфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Danielle Collins - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Коко Гауфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Danielle Collins - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Коко Гауфф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Danielle Collins - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Danielle Collins - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 34 - Коко Гауфф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
2
Двойные ошибки
23
13
Выигрыш первой подачи
63%
59%
Реализация брейк - пойнтов
56%
56%
Комментарии к матчу
