Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.07.2025

Смотреть онлайн Федерико Бондиоли - Джеффри Бланкано 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Федерико БондиолиДжеффри Бланкано, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:25 по московскому времени и пройдет на корте The Grand Slam Club.

МСК, 1/8 финала, Корт: The Grand Slam Club
Challenger Bunschoten
Федерико Бондиоли
Завершен
(6:7, 6:3, 5:7)
1 : 2
17 июля 2025
Джеффри Бланкано
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
57%
40%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Лилль Лилль
16 Января
23:00
Пиза Пиза
Аталанта Аталанта
16 Января
22:45
Эспаньол Эспаньол
Хирона Хирона
16 Января
23:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
16 Января
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Кёльнер Кёльнер
16 Января
21:30
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
16 Января
21:30
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
Дрезден Дрезден
16 Января
21:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Тайгерз Тайгерз
16 Января
21:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Лёвен Лёвен
16 Января
21:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
16 Января
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA