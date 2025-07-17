Смотреть онлайн Федерико Бондиоли - Джеффри Бланкано 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Федерико Бондиоли — Джеффри Бланкано, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:25 по московскому времени и пройдет на корте The Grand Slam Club.