17.07.2025
Смотреть онлайн Федерико Бондиоли - Джеффри Бланкано 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Федерико Бондиоли — Джеффри Бланкано, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:25 по московскому времени и пройдет на корте The Grand Slam Club.
МСК, 1/8 финала, Корт: The Grand Slam Club
Challenger Bunschoten
Завершен
(6:7, 6:3, 5:7)
(6:7, 6:3, 5:7)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Федерико Бондиоли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 32 - Федерико Бондиоли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
63%
67%
Реализация брейк - пойнтов
57%
40%
Комментарии к матчу