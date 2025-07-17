17.07.2025
Смотреть онлайн Титуан Дроге - Александр Баррена 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Титуан Дроге — Александр Баррена, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 15:50 по московскому времени и пройдет на корте The Indian Maharadja.
МСК, 1/8 финала, Корт: The Indian Maharadja
Challenger Bunschoten
Завершен
(6:2, 2:6, 5:7)
(6:2, 2:6, 5:7)
1 : 2
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Титуан Дроге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Титуан Дроге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Титуан Дроге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Титуан Дроге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Александр Баррена - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Титуан Дроге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
62%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу