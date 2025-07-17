17.07.2025
Смотреть онлайн Киммер Коппержанс - Димитр Кузманов 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Киммер Коппержанс — Димитр Кузманов, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:25 по московскому времени и пройдет на корте The Indian Maharadja.
МСК, 1/8 финала, Корт: The Indian Maharadja
Challenger Bunschoten
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Димитр Кузманов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Димитр Кузманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Киммер Коппержанс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Димитр Кузманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Киммер Коппержанс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Димитр Кузманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Киммер Коппержанс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Киммер Коппержанс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
62%
Реализация брейк - пойнтов
30%
50%
