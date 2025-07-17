Фрибет 15000₽
17.07.2025

Смотреть онлайн Марвин Моэллер - Николас Кикер 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bunschoten: Марвин МоэллерНиколас Кикер, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:25 по московскому времени и пройдет на корте The Grand Slam Club.

МСК, 1/8 финала, Корт: The Grand Slam Club
Challenger Bunschoten
Марвин Моэллер
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
17 июля 2025
Николас Кикер
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Марвин Моэллер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Николас Кикер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Марвин Моэллер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Николас Кикер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Марвин Моэллер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Марвин Моэллер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Николас Кикер - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
59%
60%
Реализация брейк - пойнтов
80%
67%
