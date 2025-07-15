Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Нуриа Парризас-Диас - Ирене Бурилло Эскорихуела 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияWTA Яссы: Нуриа Парризас-ДиасИрене Бурилло Эскорихуела, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
WTA Яссы
Нуриа Парризас-Диас
Отказ
(Победитель: Ирене Бурилло Эскорихуела)
1 : 2
15 июля 2025
Ирене Бурилло Эскорихуела
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Нуриа Парризас-Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Нуриа Парризас-Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Ирене Бурилло Эскорихуела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Ирене Бурилло Эскорихуела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
55%
64%
Реализация брейк - пойнтов
57%
38%
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA