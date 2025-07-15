15.07.2025
Смотреть онлайн Симона Уолтерт - Анастасия Севастова 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Симона Уолтерт — Анастасия Севастова, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
WTA Яссы
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анастасия Севастова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Анастасия Севастова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Анастасия Севастова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Анастасия Севастова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Симона Уолтерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Анастасия Севастова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Анастасия Севастова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Симона Уолтерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
74%
59%
Реализация брейк - пойнтов
45%
33%
Комментарии к матчу