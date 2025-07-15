15.07.2025
Смотреть онлайн Giulia Safina Popa - Виктория Хименес-Касинцева 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Giulia Safina Popa — Виктория Хименес-Касинцева, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
WTA Яссы
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Хименес-Касинцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктория Хименес-Касинцева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Виктория Хименес-Касинцева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Виктория Хименес-Касинцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Виктория Хименес-Касинцева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Виктория Хименес-Касинцева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Виктория Хименес-Касинцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Giulia Safina Popa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Виктория Хименес-Касинцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Giulia Safina Popa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктория Хименес-Касинцева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Виктория Хименес-Касинцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Giulia Safina Popa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Giulia Safina Popa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Виктория Хименес-Касинцева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Виктория Хименес-Касинцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Виктория Хименес-Касинцева - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
55%
71%
Реализация брейк - пойнтов
75%
75%
