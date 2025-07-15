15.07.2025
Смотреть онлайн Катажина Кава - Анна Сискова 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Катажина Кава — Анна Сискова, 1/16 финала . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
WTA Яссы
Завершен
(4:6, 6:4, 6:7)
(4:6, 6:4, 6:7)
1 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анна Сискова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Катажина Кава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Анна Сискова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Катажина Кава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Анна Сискова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Анна Сискова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Катажина Кава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
59%
58%
Реализация брейк - пойнтов
31%
50%
Комментарии к матчу