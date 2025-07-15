15.07.2025
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Далма Галфи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Далма Галфи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александра Крунич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Далма Галфи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Александра Крунич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Далма Галфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Далма Галфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
54%
76%
Реализация брейк - пойнтов
12%
45%
